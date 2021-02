BVB verlängert Vertrag mit Torhüter Hitz bis 2023

Der zweimalige Schweizer Nationaltorhüter war nach 154 Bundesliga-Einsätzen für Wolfsburg (13) und Augsburg (141) im Sommer 2018 zum BVB gewechselt. Seither kam er in 25 Pflichtspielen zum Einsatz. Derzeit vertritt er Stammkeeper Roman Bürki, der nach auskurierter Schulterverletzung vor einem Comeback steht. Allerdings ließ BVB-Coach Edin Terzic am Donnerstag offen, ob Hitz oder Bürki beim Spiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bielefeld den Vorzug erhält. Dem Vernehmen sucht der Bundesliga-Sechste für die kommende Saison einen neuen Torhüter.

© dpa-infocom, dpa:210225-99-593258/2