Aggressiver Autofahrer fährt Rettungssanitäter im Einsatz an

Als die Rettungskräfte am Mittwoch die Polizei riefen, stieg der aggressiv auftretende Mann in sein Auto, steuerte den Angaben zufolge «gezielt» auf einen der Sanitäter zu und fuhr ihn an. Der 37-Jährige wurde verletzt. Beamte stellten den Führerschein des 49-Jährigen sicher und schrieben eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

