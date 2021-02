Neuhaus: Individuelle Fehler «dürfen sich nicht wiederholen»

Bielefeld (dpa) - Nach zahlreichen Gegentoren in den vergangenen Bundesliga-Spielen hat Arminia Bielefelds Trainer Uwe Neuhaus vor weiteren individuellen Patzern in der Defensive gewarnt. Etwa beim 2:0-Treffer des VfL Wolfsburg am vergangenen Spieltag sei die Arminia «komplett im Tiefschlaf» gewesen. «Solche Fehler dürfen sich nicht wiederholen», sagte Neuhaus am Donnerstag. In den vergangenen vier Bundesliga-Spielen hat Aufsteiger Bielefeld immer mindestens drei Gegentore kassiert und nur einen Punkt geholt.

Von dpa