Essen (dpa/lnw) - Mild und frühlingshaft wird es wieder am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen. Der Tag startet mit viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Abend nimmt die Bewölkung zu. Am Niederrhein kann es regnen. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 19 Grad.

Von dpa