Rolfes: Gibt bei Leverkusen keine Trainerdiskussion um Bosz

Leverkusen (dpa) - Sportdirektor Simon Rolfes hat an die hohen Ziele bei Bayer Leverkusen erinnert, eine Weiterbeschäftigung von Trainer Peter Bosz nach zuletzt durchwachsenen Leistungen aber nicht mit dem Weiterkommen in der Europa League verknüpft. «Ein Trainerwechsel ist kein Thema», antwortete der 37-Jährige in einem Interview des «Kicker» (Donnerstag) auf die direkte Frage, ob der Niederländer wackele, sollte Leverkusen gegen Bern ausscheiden. Das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften hatte Bayer 3:4 verloren.

Von dpa