IOC: Keine Gespräche mit DOSB über Olympiabewerbung für 2032

Lausanne (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund hat nach Angaben des IOC bislang auf konkrete Gespräche über die Ausrichtung der Sommerspiele 2032 in der Rhein-Ruhr-Region verzichtet. Im Februar habe der DOSB es abgelehnt, in Verhandlungen mit der zuständigen Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees einzutreten, sagte die Kommissionsvorsitzende Kristin Kloster Aasen am Mittwoch. «Wir respektieren das», sagte die Norwegerin. Zuvor hatte das IOC verkündet, dass Brisbane nun der bevorzugte Bewerber für die Sommerspiele 2032 ist. Daher werden vorerst ausschließlich Verhandlungen mit den Australiern geführt.

Von dpa