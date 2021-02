Remscheid (dpa/lnw) - In Remscheid hat am Mittwoch ein Lastwagen in einer Rechtskurve eine geladene Baggerschaufel verloren. Sie stürzte von dem Laster in den Gegenverkehr und auf die Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Wagens. Der 24-jährige Fahrer und der 20-jährige Beifahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Von dpa