Mutter ertrinkt in Badewanne: Bewährungsstrafe für Sohn

Paderborn (dpa/lnw) - Nach dem Tod seiner kranken Mutter in einer Badewanne, ist ein 54-Jähriger zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die schwer kranke, demente 79-Jährige war im vergangenen August tot in ihrer Badewanne in Marienmünster gefunden worden. Die Richter am Landgericht Paderborn gingen am Mittwoch - anders als die Staatsanwaltschaft - in ihrem Urteil von fahrlässiger Tötung aus.

