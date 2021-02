Schule: Keine blauen Briefe und freiwilliges Sitzenbleiben

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schüler in Nordrhein-Westfalen müssen am Ende dieses Corona-Schuljahres keine «blauen Briefe» fürchten. Sie können eine Klasse auch freiwillig wiederholen, ohne dass das auf die maximal zugelassene Verweildauer an der Schule angerechnet wird, wie Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch mitteilte. Anders als im vergangenen Schuljahr könnten Schüler aber trotzdem sitzenbleiben, betonte die Ministerin. Es werde am Ende des Schuljahres «Versetzungsentscheidungen» geben. Es würden aber erweiterte Nachprüfungsmöglichkeiten geschaffen.

Von dpa