Gelungener Pass: Wasserschutzpolizei rettet Fußballspiel

Duisburg (dpa/lnw) - Mit einem gelungenen Pass über rund 40 Meter aus einem Streifenboot hat die Wasserschutzpolizei das Fußballspiel einer Familie am Rheinufer gerettet. Der Ball sei am Dienstagnachmittag aus Versehen in Höhe Widdig bei Bonn im Fluss gelandet. Die zufällig vorbeifahrenden Beamten hätten den Fußball aus dem Rhein gefischt und ihn vom Boot aus «gekonnt» zurück ans Ufer geschossen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Eltern und Kinder hätten sich prompt mit «La Ola» für die schnelle Hilfe bei den Beamten bedankt. «Wer weiß - falls es mit der Fußballkarriere nicht klappt, freut sich die Wasserschutzpolizei auch über sportlichen Nachwuchs», schrieb die Polizei.

