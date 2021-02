Feuerwehr Münster begleitet Luisas Geburt am Telefon

«Dafür sind wir ausgebildet», teilte die Feuerwehr mit. Der sogenannte Leitstellen-Disponent lag am Mittwochmorgen nach seiner Schicht noch im Bett. Die Feuerwehr konnte deshalb noch keine Details zur Schnellgeburt nennen. Nach Angaben der Leitstelle sind solche Einsätze «eher selten, aber schön». Neugeborenes und Mutter erreichten noch in der Nacht ein Krankenhaus in Münster. Die Feuerwehr schickte per Twitter Grüße hinterher: »Alles Gute, liebe Luisa!»

