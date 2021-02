Einmaliges Procedere: Riesige Lennetalbrücke wird verrückt

Hagen (dpa/lnw) - Mit der Verschiebung der fast 1000 Meter langen Lennetalbrücke in ihre finale Position geht eine jahrelange Baustelle auf der A45 bei Hagen in die Zielgerade. Die aufwendige und bislang angesichts der Größe des Brückenkolosses bundesweit einmalige Maßnahme ist für Freitag der nächsten Woche geplant. Mit Hilfe von Hydraulikkraft und riesigen Schlitten wird das Bauwerk dann im Schneckentempo knapp 20 Meter weit nach Osten gerückt. Dabei wird die tonnenschwere Last für das bloße Auge kaum sichtbar Zentimeter für Zentimeter auf Teflonplatten mit Spezialfett in ihre künftige Position gezogen. Bevor der Verkehr voraussichtlich ab Sommer über die neue Brücke fahren kann, muss sie Pfeiler für Pfeiler auf die eigentlichen Lager gesetzt werden.

Von dpa