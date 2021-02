34-Jähriger wegen Mordversuchs von Nebenbuhler vor Gericht

Köln (dpa/lnw) - Aus Eifersucht soll ein Angeklagter seinen Nebenbuhler in Köln lebensgefährlich verletzt haben. Am Mittwoch begann vor dem Kölner Landgericht der Prozess wegen versuchten heimtückischen Mordes gegen den 34-Jährigen. Laut Anklage soll er den Liebhaber seiner Partnerin für eine angebliche Aussprache in ein Waldstück gelockt haben. Dort soll er dem Opfer zunächst eine unbekannte Flüssigkeit ins Gesicht geschüttet und es dann mit einem scharfkantigen Gegenstand lebensgefährlich an Kopf und Oberkörper verletzt haben. Spaziergänger alarmierten einen Notarzt.

Von dpa