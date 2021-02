Mädchen ins Auto gelockt: Prozess wegen Vergewaltigung

Bonn (dpa/lnw) - Nach der Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens stehen seit Dienstag zwei Männer in Bonn vor Gericht. Ein 21-Jähriger muss sich in dem Fall wegen Beihilfe verantworten. In dem Verfahren vor dem Landgericht wird den drei Männern mit bulgarischen Wurzeln vorgeworfen, im vergangenen September an einer Bushaltestelle in Hennef bei Bonn zwei Mädchen - 14 und 12 Jahre alt - überredet zu haben, in ihr Auto einzusteigen. Sie sollen vorgegeben haben, die beiden zum Bahnhof zu bringen. Die Angeklagten im Alter von 19 und 20 Jahren hätten die 14-Jährige dann im Wagen vergewaltigt.

Von dpa