Langerwehe (dpa/lnw) - Ein 83 Jahre alter Mann ist vor einer Bankfiliale in Langerwehe bei Düren bestohlen worden. Zwei bislang unbekannte Täter erbeuteten am Montag die Geldbörse des Rentners mit einer vierstelligen Summe Bargeld, die er zuvor in der Bank abgehoben hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa