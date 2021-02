Einschusslöcher: Unbekannter feuert mit Waffe auf «Blitzer»

Reken (dpa/lnw) - Ein Unbekannter hat auf eine stationäre Anlage zur Geschwindigkeitsmessung in Groß Reken im Münsterland geschossen. Der «Starenkasten» an der L608 zwischen Gescher-Hochmoor und der Anschlussstelle B67 weise mehrere Einschusslöcher auf, die ihn stark beschädigt hätten, teilte die Polizei in Borken am Dienstag mit. Das Spurenbild lasse darauf schließen, dass mit einer Waffe auf den «Blitzer» geschossen worden sei. Der Sachschaden beträgt den Angaben zufolge rund 10 000 Euro.

Von dpa