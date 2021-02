Vermisster Monheimer tot aufgefunden

Mettmann (dpa/lnw) - Gut zwei Wochen nach seinem Verschwinden ist ein 52 Jahre alter psychisch erkrankter Mann aus Monheim am Rhein tot aufgefunden worden. Eine 80-jährige Spaziergängerin habe am Montagabend gegen 18.30 Uhr den Leichnam in einem Waldstücknahe am Rhein entdeckt, teilte die Polizei in Mettmann am Dienstag mit. Der Tote sei zweifelsfrei identifiziert worden. Aufgrund der Auffindesituation gehen die Beamten nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Mann erfroren oder an einer inneren Ursache gestorben ist. Auch der genaue Todeszeitpunkt ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von dpa