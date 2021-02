Frau aus Münsterland tot aus Gewässer in Amsterdam geborgen

Amsterdam (dpa) - Nach dem Sturz einer Mutter mit drei Kindern mit einem Auto in ein Gewässer in Amsterdam hat die Polizei in Münster eine Mordkommission eingerichtet. Taucher hatten am späten Sonntagabend nach stundenlanger Suche die Leiche der Frau aus Gronau im westlichen Münsterland aus dem Wasser geborgen. Ihre drei Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren hatten sich nach dem Sturz in der Nacht zum Sonntag in der Nähe einer Schiffswerft schnell in Sicherheit bringen können. Laut Mitteilung von Polizei in Staatsanwaltschaft in Münster gibt es Hinweise auf einen möglichen Suizid der Mutter.

Von dpa