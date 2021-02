Polizei: Chatgruppen laut Untersuchung nicht extremistisch

Essen/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die umstrittenen Chatgruppen bei der Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr waren nach Erkenntnissen des zuständigen Polizeipräsidenten Frank Richter nicht extremistisch. Das gehe aus dem ihm vorliegenden Bericht der Sonderinspektion seines Hauses hervor, schrieb Richter in einem Brief an das NRW-Innenministerium. Dem Bericht sei auch «klar zu entnehmen, dass kein (Rechts-)extremistisches Netzwerk innerhalb meiner Behörde existierte», so Richter in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Von dpa