Illegale Glückspiele: Ermittlungen gegen 30 Personen

Duisburg (dpa/lnw) - Insgesamt 30 Personen an zwei Orten hat die Polizei binnen einer Stunde bei illegalen Glückspielen in Duisburg erwischt. Ein anonymer Tipp habe die Beamten am späten Freitagabend zunächst zu einer Veranstaltung im alten Hamborner Bahnhof geführt, teilte die Polizei am Montag mit. Dort sei nicht nur ohne Abstand und Masken gefeiert, sondern auch illegales Glückspiel betrieben worden. 17 Männer und eine Frau zwischen 26 und 66 Jahren seien an Spielautomaten oder Spieltischen angetroffen worden.

Von dpa