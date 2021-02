Sicherheitsdienst Kötter baut Geschäft mit Corona-Tests auf

Essen (dpa/lnw) - Die Essener Sicherheitsfirma Kötter hat im Corona-Jahr 2020 von einem Zuwachs im Reinigungsgeschäft profitiert und konnte so Ausfälle in anderen Bereichen teils kompensieren. Der Umsatz legte leicht um 1,1 Prozent auf 571 Millionen Euro zu, wie Kötter am Montag mitteilte. Bei Serviceaufträgen von Museen, im Nahverkehr und bei Fluggastkontrollen habe es erhebliche Rückgänge gegeben. Dagegen habe die Firmengruppe überdurchschnittlich viele neue Aufträge im Reinigungs- und Hygienebereich gewonnen. Die Zahl der Mitarbeiter sank im Jahresvergleich um gut 1200 auf 17 600, vor allem weil Kötter die Passagierkontrollen am Flughafen Düsseldorf abgegeben hat. Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen nicht.

Von dpa