Probleme im Stromnetz: Dutzende Ampeln in Köln ausgefallen

Köln (dpa/lnw) - Nach einem Problem im Stromnetz sind am Montagmorgen in Köln an mehreren Hauptverkehrsstraßen die Ampeln ausgefallen. Insgesamt 43 Ampelanlagen unter anderem auf der Aachener Straße, der Militärringstraße und der Bonner Straße seien betroffen gewesen, teilte die Stadt mit. Grund sei ein kurzer Spannungsabfall im Stromnetz gewesen, hieß es. Größere Verkehrsprobleme hatte die Verkehrsleitzentrale demnach nicht gemeldet. Am späten Nachmittag meldete die Stadt, dass alle betroffenen Ampeln wieder in Betrieb seien. Die meisten Anlagen hätten sich bereits nach kurzer Zeit selbstständig wieder aufgeschaltet.

Von dpa