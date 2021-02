Sieben-Tage-Inzidenz in NRW steigt leicht

Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages lag in NRW bei 918, bis Mitternacht kamen zudem 12 Todesfälle hinzu. Damit sind in dem Bundesland bisher insgesamt 12 633 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

Ein Blick auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte in NRW macht deutlich, dass die Lage in den Regionen unterschiedlich ist: In Solingen betrug die Sieben-Tage-Inzidenz noch 103 und damit so viel wie sonst nirgends in dem Bundesland. Auch Hagen (98,6) verzeichnete relativ viele Fälle. Die Millionenmetropole Köln lag bei 67,6 und die Landeshauptstadt Düsseldorf bei 59,3. Nur zwei Kreise waren unterhalb der Marke von 35: Coesfeld (32,2) und das benachbarte Münster (26,6).

In ganz NRW kehren am Montag Grund- und Förderschüler sowie Abschlussjahrgänge in die Schulen zurück. Für die Grundschüler gilt ein Wechselmodell aus Distanz- und Präsenzunterricht mit halbierten Klassen.

