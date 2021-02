Viel Sonne und ein seltenes Phänomen: Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen Temperaturen bis zu 20 Grad. Einen strahlend blauen Himmel wird es allerdings nicht geben. Denn Saharastaub gelangt zu uns, so dass der Himmel sich teilweise etwas milchig zeige und das Sonnenlicht einen rötlichen Touch annehme, erwarten die Meteorologen. Das wiederum verspreche sehenswerte Sonnenauf- und -untergänge.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es laut DWD in Nordrhein-Westfalen trocken, die Temperaturen sinken auf sechs bis zehn Grad. Im Bergland können die Werte auf bis zu zwei Grad fallen, dort ist in Bodennähe leichter Frost möglich.

Viel Sonne in den nächsten Tagen

Der Dienstag beginnt mit teils dichten Wolken, am Vormittag lockert sich der Himmel laut DWD-Prognose auf. Bei Höchstwerten zwischen 17 und 20 Grad wird es tagsüber meist sonnig. Am Mittwoch erwartet die Menschen in NRW viel Sonnenschein und Temperaturen bis 20 Grad.

