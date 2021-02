Historiker: Probleme der Kirche wurzeln im Mittelalter

Augsburg/Bonn (dpa) - Der heutige Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche lässt sich nach Einschätzung des Historikers Martin Kaufhold auf das im Mittelalter begründete Selbstverständnis der Priester zurückführen. «Ich finde es geradezu irritierend, wie gut man als Mittelalter-Historiker heute noch versteht, was in der katholischen Kirche vor sich geht», sagte der Hochschullehrer von der Universität Augsburg der Deutschen Presse-Agentur. «Was manche Bischöfe heute teilweise äußern, hätte so schon im 12. oder 13. Jahrhundert gesagt werden können.»

Von dpa