Flensburgs Handballer nur unentschieden gegen Lemgo

Die Ostwestfalen waren von Beginn an ein unbequemer Gegner, der sich nicht abhängen ließ. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff vergab Marcel Timm die Chance zum 13:13. Stattdessen erzielte Golla im Gegenzug den Treffer zum 14:12-Halbzeitstand.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Lemgo bissig. Mit einem Doppelschlag sorgte der Ex-Flensburger Dani Baijens für die 21:18-Führung der Gäste (45.), die konsequent auf den siebten Feldspieler setzten. Beim 25:25 (56.) hatte die SG wieder ausgeglichen, doch zum Sieg und zur Fortsetzung der Serie reichte es nicht mehr.

Die nächsten Aufgaben warten in der Champions League auf die Flensburger. Am Donnerstag gastiert das französische Starensemble von Paris Saint-Germain an der Förde, am kommenden Sonntag steht das Auswärtsspiel bei Pick Szeged in Ungarn auf dem Programm.

