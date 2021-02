Neuhaus: «Was im Sommer passiert, kann ich nicht sagen»

Mönchengladbach (dpa) - Nationalspieler Florian Neuhaus hat offen gelassen, ob er auch in der kommenden Saison für den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auflaufen wird. «Ich spiele bei Borussia, ich habe einen Vertrag, und wir als Club verfolgen noch sehr große Ziele in dieser Saison. Was dann im Sommer passiert, kann ich aktuell nicht sagen», erklärte der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler im «Kicker» (Montagsausgabe). «Ich bin, was die Zukunft betrifft, auch ganz entspannt.»

Von dpa