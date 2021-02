Fortuna Düsseldorf beendete Negativserie: 3:2 gegen Hannover

Die Rheinländer hatten den besseren Start und kamen durch Torjäger Rouwen Hennings, der in der 28. Minute seinen achten Saisontreffer per Foulelfmeter erzielte, zur 1:0-Führung. Ein schwerer Fehler von Fortuna-Torhüter Florian Kastenmeier ermöglichte den Niedersachsen den Ausgleich durch Florent Muslija (37.), ehe Felix Klaus (52.) und Shinta Appelkamp (76.) in Unterzahl zum 3:1 trafen. Mick Gudra (79.) gelang noch der Anschlusstreffer. Fortunas Linksverteidiger Florian Hartherz hatte noch in der ersten Halbzeit die Gelb-Rote Karte erhalten. Damit mussten die Düsseldorfer schon den sechsten Platzverweis in dieser Saison hinnehmen.

