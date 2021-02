Hunderte Kontrollen von Autos aus der Tuning-Szene

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw) - Im Kampf gegen illegale Autorennen in der Tuning-Szene haben Beamte in Dortmund und Düsseldorf Hunderte Fahrzeuge und Menschen kontrolliert. In der Landeshauptstadt gab es «bei auffallend "dichtem Fahrzeugverkehr" weit mehr als 100 Maßnahmen», wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In den meisten Fällen wurden demnach am Freitag und am Samstag Verwarngelder verhängt. In Dortmund wurden in der Nacht auf Sonntag der Polizei zufolge 187 Fahrzeuge und 277 Personen kontrolliert. Beamte sprachen laut Mitteilung 95 Platzverweise aus und stellten 100 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten.

Von dpa