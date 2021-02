Dotchev mit Joker-Glück zum Glanzeinstand beim MSV Duisburg

Auf sein Pflichtspieldebüt beim Traditionsclub musste der Bulgare, der am 2. Februar beim MSV begonnen hatte, wegen der witterungsbedingten Absagen der Partien in Saarbrücken und Halle mehrere Wochen warten. «Das war ein wichtiger Sieg, aber wir müssen uns in den nächsten Wochen weiter steigern. Das ist alles Kopfsache», meinte der Coach. Ebenso wie Dotchev gelang auch Angreifer Aziz Bouhaddouz, der in seinem ersten Spiel im MSV-Dress das 1:0 erzielte (9.), ein glänzender Einstand. «Ich bin noch nie abgestiegen und davon überzeugt, dass wir das Ding auch durchziehen», erklärte Bouhaddouz, der im Winter vom Zweitligisten SV Sandhausen zum MSV gewechselt war.

Durch den zweiten Sieg hintereinander sind die Duisburger Hoffnungen auf den Klassenverbleib gestiegen. Am kommenden Sonntag (14.00 Uhr) messen sich die Duisburger im Auswärtsspiel gegen den KFC Uerdingen in Lotte mit einem weiteren direkten Konkurrenten im Abstiegskampf.

© dpa-infocom, dpa:210221-99-529358/2