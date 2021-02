Dortmund (dpa) - Kevin Kranz hat als Hallen-Meister über 60 Meter den deutschen Rekord eingestellt. Der 22-Jährige vom Sprintteam Wetzlar siegte bei den nationalen Titelkämpfen der Leichtathleten am Samstag in Dortmund in 6,52 Sekunden. Die Bestmarke von Julian Reus, der wegen Formschwäche in der Rudolf-Körnig-Halle fehlte, steht seit 2016 in Leipzig.

Von dpa