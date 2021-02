Frühlingshaftes Wetter mit bis zu 20 Grad in NRW erwartet

In der Nacht zum Sonntag bleibt es meist klar. Die Tiefstwerte liegen zwischen neun und fünf Grad. Am Tag rechnet der Meteorologe dann mit Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind. In den höheren Lagen kann zeitweise auch ein stark böiger Wind aus südlicher Richtung aufziehen. Auch am Montag bleibt es trotz einiger dichterer Schleierwolken sonnig und trocken. Die Höchsttemperaturen pendeln zwischen 16 und 19 Grad.

