7-Tage-Inzidenz in NRW verharrt bei 58

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die wichtige 7-Tage-Kennziffer für Corona-Neuinfektionen verharrt in Nordrhein-Westfalen bei 58. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern in 7 Tagen lag nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) auch am Samstag bei diesem Wert. In den Tagen zuvor war der Inzidenzwert leicht angestiegen. Innerhalb eines Tages meldeten die Gesundheitsämter in NRW dem RKI 1722 Neuinfektionen (Vortag 2090). Die Zahl der Todesfälle stieg um 75 auf 12 595.

Von dpa