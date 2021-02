Trio nach Einbruch in Tankstelle festgenommen

Gütersloh (dpa/lnw) - Nach einem Einbruch in eine Tankstelle in Verl bei Gütersloh sind zwei minderjährige Jungen und ein Mann festgenommen worden. Das verdächtige Trio habe in der Nacht zu Samstag mit Steinen die gläserne Eingangstür der Tankstelle eingeworfen und diverses Diebesgut entwendet, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlichen Täter im Alter von 15, 16 und 30 Jahren seien dank aufmerksamer Zeugen nahe der Tankstelle festgenommen worden. Bei dem 30-jährigen Tatverdächtigen wurden laut Polizei auch illegale Betäubungsmittel gefunden. In einem sichergestellten Fahrzeug fanden die Polizisten auch noch Döner-Spieße ungeklärter Herkunft. Die Polizei vermutete, dass das Trio schon zuvor in weitere Objekte eingebrochen war.

Von dpa