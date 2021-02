Dortmund (dpa) - Die deutschen Leichtathleten ermitteln am Wochenende in Dortmund ihre Hallen-Meister. Bei den Titelkämpfen an diesem Samstag und Sonntag ist unter anderen Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo am Start; sie hofft auf den ersten Sieben-Meter- Sprung in diesem Jahr.

