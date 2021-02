6:1 in Köln: Eisbären Berlin feiern fünften Sieg in Serie

Köln (dpa/bb) – Die Eisbären Berlin haben ihre Erfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ausgebaut. Am Freitagabend gewann der Tabellenführer der Nordgruppe bei den Kölner Haien mit 6:1 (4:1, 1:0, 1:0) und feierte damit seinen fünften Sieg hintereinander. Lukas Reichel, Giovanni Fiore, Leonhard Pföderl, Matt White, Zach Boychuk und Kris Foucault trafen für die glänzend aufgelegten Hauptstädter, die nur in den Anfangsminuten Schwierigkeiten hatten.