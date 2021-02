Wolfsburg weiter unverändert, Bielefeld mit Bayern-Elf

Bielefeld (dpa) - Champions-League-Anwärter VfL Wolfsburg beginnt sein Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld erneut mit unveränderter Startelf. VfL-Coach Oliver Glasner stellt somit in der sechsten Pflichtpartie in Serie dieselben Profis auf. Auch beim Aufsteiger Arminia Bielefeld gibt es für die Begegnung am Freitagabend (20.30/DAZN) im Vergleich zum 3:3 am vergangenen Montag beim FC Bayern keine Änderungen in der Startformation. Bei beiden Teams ist die Personallage entspannt.

Von dpa