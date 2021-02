Häfen an Kapazitätsgrenze: Containeranlagen werden ausgebaut

Köln (dpa) - Die Politik will mehr Güterverkehr auf die Wasserstraßen verlagern. Doch viele Binnenhäfen stoßen bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen, wie eine am Freitag veröffentlichte Umfrage des Bundesamts für Güterverkehr unter 69 öffentlichen Binnenhäfen in Deutschland ergeben hat. Danach haben drei Viertel der Häfen zumindest in Teilen ihrer Infrastruktur eine volle Auslastung erreicht. Lediglich rund 25 Prozent der befragten Häfen verfügten in allen Bereichen noch über Kapazitätsreserven. Allerdings sei noch kein Hafen in allen Bereichen an seine Auslastungsgrenze gestoßen.

Von dpa