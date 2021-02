Gläubige in Monschau klagen über Ausschlag durch Aschenkreuz

Monschau (dpa) - Eine gut gemeinte Aschermittwochsaktion der Kirche im Eifelort Monschau hat offenbar zu Hautproblemen bei mehreren Gläubigen geführt. In sieben Gotteshäusern waren am Mittwoch Gläschen mit einem schon abgefüllten Gemisch aus Asche und Weihwasser hinterlegt worden. Die Idee: Wer wollte, konnte sich eines der Gefäße in einem Tütchen mitnehmen und sich zu Hause ein Aschenkreuz auf die Stirn zeichnen - eine Tradition zu Beginn der Fastenzeit in der katholischen Kirche. Das Aschenkreuz «to go» sollte ein besonderer Service in Zeiten der Corona-Pandemie sein.

Von dpa