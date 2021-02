Mordversuch am Hochzeitstag: Fünf Jahren Haft

Essen (dpa/lnw) – Nach einem Mordversuch an ihrem 39. Hochzeitstag ist eine Frau aus Marl im Kreis Recklinghausen am Donnerstag zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Die Angeklagte hatte gestanden, im Juli 2020 mit einem Messer auf ihren Ehemann eingestochen zu haben. Die Ärzte hatten später sieben Stichverletzungen gezählt - in Rücken und Brust. Laut Urteil des Essener Schwurgerichts bestand akute Lebensgefahr.