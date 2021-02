Wegfall der Umweltspuren soll Staugefahr senken

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit dem Wegfall der umstrittenen Umweltspuren in Düsseldorf zum 1. März sollen die Staus, unter denen gerade die Tausenden Pendler aus dem Umland leiden, abnehmen. Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) geht durch eine flexible Ampelsteuerung von einem besseren Verkehrsfluss beispielsweise in den Morgenstunden auf Hauptstrecken aus. Im Tagesdurchschnitt soll die Verkehrsbelastung aber nicht steigen. Auch für Radfahrer soll sich die Situation durch den schnelleren Ausbau der Radwege verbessern. «Da wollen wir Tempo machen», sagte Keller am Donnerstag in einer Online-Pressekonferenz.

Von dpa