Baukonzern Hochtief bekommt Corona-Pandemie zu spüren

Essen (dpa) - Die Corona-Pandemie hat beim Baukonzern Hochtief im vergangenen Jahr tiefe Spuren in der Bilanz hinterlassen. Vor allem die Geschäfte des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief rund 20 Prozent hält, liefen wegen der Krise viel schlechter. Das teilte der MDax-Konzern am Donnerstag in Essen mit. Aufgrund der Lockdowns wurden Mautautobahnen deutlich weniger genutzt.

Von dpa