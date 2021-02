Handyhersteller Xiaomi will Düsseldorfer Standort erweitern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der chinesische Mobilfunkhersteller Xiaomi will seinen Standort in Düsseldorf ausbauen. Die bisherige Zentrale für das Deutschlandgeschäft soll auch zur Europazentrale werden, wie das «Handelsblatt» und weitere Medien berichteten. Auf lange Sicht könnten mehrere Hundert zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen aus Asien ist auf dem aufstrebenden Ast, Marktforschern zufolge stammte Ende 2020 etwa jedes neunte in Deutschland verkaufte Handy von den Chinesen.