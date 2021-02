Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG muss vor dem Derby am Sonntag gegen die Kölner Haie eine bittere Nachricht verkraften. Die Verteidiger Marc Zanetti und Johannes Johannesen fallen für den Rest der Saison verletzt aus. Das teilte der Tabellenzweite der Nord-Gruppe in der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mit.

Von dpa