Bundesgerichtshof stellt klar: Taschenrechner am Steuer tabu

Karlsruhe/Hamm (dpa) - Autofahrer dürfen am Steuer keinen Taschenrechner benutzen. Was für das Handy seit Jahren gilt, hat der Bundesgerichtshof (BGH) jetzt auch für den herkömmlichen Taschenrechner klargestellt. Das teilten die Karlsruher Richter am Donnerstag mit.