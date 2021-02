Bergischer HC verpflichtet Schönningsen

Solingen (dpa/lnw) - Der Bergische HC hat Simen Nicolay Schönningsen für die kommende Saison in der Handball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Club am Donnerstag mitteilte, unterschrieb der 24 Jahre alte Rückraumspieler vom norwegischen Meister Elverum einen Zweijahresvertrag bis zum Sommer 2023. Erste Erfahrungen in Deutschland hatte Schönningsen 2017 für eine Spielzeit beim Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten gesammelt. «Simen erfüllt unser Anforderungsprofil komplett. Seine Spielweise wird unsere Möglichkeiten erweitern», kommentierte BHC-Geschäftsführer Jörg Föste den Transfer.

Von dpa