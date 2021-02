Polizei beendet Feier mit elf Erwachsenen und sieben Kindern

Gelsenkirchen (dpa) - Die Polizei hat in Gelsenkirchen in einer Wohnung eine Party mit elf Erwachsenen und sieben Kindern gestoppt. Um 22.05 Uhr hatten Nachbarn sich am Mittwoch über Lärm beschwert. «Schon beim Eintreffen nahmen die Beamten die laute Musik aus einer der Wohnungen wahr», so die Polizei am Donnerstag. Insgesamt habe man dann 18 Personen angetroffen - und das mitten in der Pandemie. «Die Polizeibeamten erteilten allen nicht dort wohnhaften Gästen einen Platzverweis und schrieben Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung.»

Von dpa