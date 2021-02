Salzburg-Trainer Marsch hat an Erfolg von Haaland geglaubt

Berlin (dpa) - Erling Haalands ehemaliger Trainer Jesse Marsch war vom Erfolg des Norwegers bei Borussia Dortmund von Beginn an überzeugt. «Am Anfang seiner Zeit in Dortmund hat er mich das auch gefragt. Und ich habe ihm gesagt: Nein, es hätte mich eher überrascht, wenn du nicht erfolgreich gewesen wärst», sagte der 47 Jahre alte Fußball-Coach von Red Bull Salzburg in einem «Sportbuzzer»-Interview (Donnerstag). «Ich wusste, dass die deutsche Bundesliga zu ihm passt», meinte der US-Amerikaner.