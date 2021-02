Illegales Glückspiel: 23 Verdächtige und Tausende Euro

Bottrop (dpa/lnw) - Nach einem anonymen Hinweis auf illegales Glücksspiel haben Polizisten in Bottrop 23 Menschen in Gewerberäumen angetroffen und mehrere Tausend Euro sichergestellt. Die Tatverdächtigen stammten nicht nur aus dem Ruhrgebiet und anderen Regionen von NRW, sondern je in einem Fall auch aus Hessen und Belgien, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 22 Männer und eine Frau sind demnach zwischen 20 und 63 Jahren alt.

Von dpa