Aschermittwoch beendet Corona-Karneval

Köln/Düsseldorf (dpa) - Diesmal war auch vor Aschermittwoch schon vieles vorbei: Karnevalszüge, Sitzungen, Empfänge - all das hat dieses Jahr wegen Corona nicht stattgefunden. Auch am Aschermittwoch fiel manches aus, so in Düsseldorf die traditionelle Beerdigung der Karnevalsfigur Hoppeditz. Die Kölner Strohpuppe Nubbel wurde nur virtuell verbrannt. Nun hoffen die Jecken auf die nächste Saison.

Von dpa